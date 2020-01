Regionali, sconti Trenitalia per gli elettori fuori sede

L’assessorato alle Infrastrutture informa che, per gli aventi diritto al voto alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio in Calabria, Trenitalia ha previsto sconti per gli elettori che intendono usufruire dei servizi ferroviari eserciti dalla stessa Trenitalia per raggiungere i rispettivi luoghi di residenza.

Si può usufruire di uno sconto del 30% su tutti i servizi interregionali (treni Freccia e Intercity) e del 60% sui quelli regionali.

Per avvalersi della riduzione, i biglietti dovranno essere acquistati direttamente presso le biglietterie di Trenitalia, esibendo la scheda elettorale.

Il viaggio di andata è previsto fino a 10 giorni prima del 26 gennaio 2020, mentre per il viaggio di ritorno si può usufruire dell’agevolazione fino al 5 febbraio 2020