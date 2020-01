Regionali, Graziano: “Grazie Callipo, Pd primo partito”

“Un grande ringraziamento a Pippo Callipo che ha accettato una sfida difficile solo per amore della sua terra e in bocca al lupo a Jole Santelli”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano commentando exit poll e prime proiezioni.

“Rivendichiamo con forza però le scelte fatte in questi mesi, dalle quali bisogna ripartire per organizzare una forte opposizione in consiglio regionale. Dalle prime proiezioni, infatti, il Partito Democratico sarebbe il primo partito in regione e la Lega non sfonda mentre i 5 Stelle sono stati praticamente annullati”. “In questi 30 giorni abbiamo dato il massimo in una campagna elettorale, purtroppo non siamo riusciti a ribaltare il pronostico della vigilia. Va sottolineato, però, che ancora una volta più della metà degli elettori calabresi ha disertato le urne. È un segnale preoccupante, su cui dobbiamo interrogarci”, conclude Graziano.