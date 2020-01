Pippo Callipo a Maida per un incontro pubblico

Il tour elettorale del candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, Pippo Callipo, questo pomeriggio farà tappa a Maida. Alle ore 18, infatti, si terrà un incontro pubblico nella sala del Castello Normanno di Maida. Prima dell’incontro, Callipo farà un rapido giro insieme al sindaco di Maida, Salvatore Paone, nel bellissimo centro storico della cittadina del lametino. “Saremo insieme per lanciare e discutere delle nuove idee da mettere in pratica per valorizzare tutte le aree del nostro territorio”, afferma il sindaco Paone nell’invitare i cittadini e la stampa a partecipare all’iniziativa.