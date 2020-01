Nek al Teatro Politeama di Catanzaro

Manca oramai poco all’evento che aprirà la programmazione 2020 della Esse Emme Musica. Il 14 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro ci sarà infatti il concerto di Nek, unica data in Calabria del tour “Il mio gioco preferito”. Il tour, aperto lo scorso settembre all’Arena di Verona, sta impegnando Filippo Neviani in oltre una trentina di date che lo stano portando nelle grandi città europee oltre che nei principali teatri di tutta Italia, tra cui il Politeama, appunto.

Anche a Catanzaro, Nek sarà accompagnato da Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth). Più di due ore quelle previste dal concerto, per un totale di circa 30 brani in scaletta, che spaziano dalle intramontabili hit come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te” ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti, “Il mio gioco preferito – parte prima”.

Il nuovo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek.

Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.