Marco Travaglio: “L’operazione di Gratteri in Calabria molto simile alla retata del maxi-processo di Falcone e Borsellino”

Marco Travaglio, in collegamento con il talk show Dimartedì condotto da Giovanni Floris e in onda su La7 , racconta l’operazione contro la ‘ndrangheta di Nicola Gratteri denominata Rinascita-Scott dello scorso 18 dicembre e che ha portato a 330 arresti. “L’operazione di Gratteri in Calabria molto simile alla retata del maxi-processo di Falcone e Borsellino”. “L’inchiesta Rinascita-Scott – ha detto ancora il giornalista – è una questione nazionale. Mi meraviglio come le altre testate nazionali gli abbiano dato poco spazio. La Calabria è una delle principali regioni d’Italia, le stesse scene le abbiamo viste in diverse altre regioni del Nord Italia”.