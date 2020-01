Lamezia Terme – Teatro Ragazzi celebra la Giornata della Memoria

“Con la luna per mano” è il titolo dello spettacolo scelto dalla compagnia teatrop per celebrare il Giorno della Memoria, kermesse che andrà in scena al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme martedì 28 e mercoledì 29 gennaio alle 10:30. Alla prima matinèe saranno presenti il sindaco Paolo Mascaro e il vescovo di Lamezia Terme S.E. Mons. Giuseppe Schillaci. Lo spettacolo della compagnia I Teatrini di Napoli fa parte della rassegna Teatro Ragazzi curata da teatrop, che giunge quest’anno alla sua 32esima edizione.

“Con la luna per mano” racconta la storia di due solitudini: due teneri e divertenti personaggi che, grazie al loro sguardo ʻancora bambinoʼ, riescono a incontrarsi in uno spazio immaginario. Qui la luna, sfuggente e scherzosa, diventa un’amica e compagna di giochi.

«La tematica dell’amicizia e il forte sentimento di vicinanza all’altro, espresso da questa pièce, ci è sembrato il messaggio più adatto e pertinente da proporre nella giornata in cui vengono ricordate le vittime dell’Olocausto; – afferma Pierpaolo Bonaccurso, direttore artistico di Teatro Ragazzi – ad un fatto storico legato alla guerra e alla crudeltà delle azioni umane, vogliamo contrapporre uno spettacolo che sia in totale contrasto con questi eventi e sentimenti negativi, e che ci porti a riscoprire la possibilità del dialogo, il sentimento di comunione e la gioia della condivisione». Una rappresentazione teatrale che, affrontando un argomento che non riguarda direttamente le vicende storiche della Shoah, riesce ad esprimere il suo messaggio di pace, amore e amicizia con una forza ancora maggiore. “Con la luna per mano” è un invito a incontrare l’altro, è un invito alla libertà, alla conoscenza, al gioco e all’amore in senso lato. Il palco del Grandinetti, dunque, ospiterà un piccolo universo immaginario dove si possono creare e disfare mondi, e che si rivolge a un pubblico, partendo dai piccolissimi, che ha ancora bisogno di guardare la luna e tenerla per mano. L’appuntamento è dunque il 28 e il 29 gennaio alle 10:30 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Teatro ragazzi è la stagione teatrale di teatrop dedicata ai più piccoli, coinvolge gli studenti delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, del territorio lametino e dell’hinterland.

La rassegna ha in cartellone diversi spettacoli, realizzati da compagnie provenienti da diverse città d’Italia: da Nord a Sud passando per le isole. Professionisti del settore che porteranno sul palcoscenico tematiche educative e contemporanee, da declinare ai piccoli spettatori con i diversi linguaggi del teatro: verbale e non verbale, mimico, musicale e iconico. Le storie e i personaggi degli spettacoli, dunque, ripropongono in forma artistica gli argomenti presenti nella didattica scolastica,trasformando così l’andare a teatro in un ottimo strumento integrativo dell’offerta educativa proposta dalla scuola. Per evidenziare la funzione educativa del teatro, alla fine di ogni rappresentazione è previsto un momento conclusivo di dialogo e confronto con gli attori e il resto delle maestranze che lavorano “nell’ombra”, dando la possibilità agli studenti di esprimere le loro curiosità ed eventuali domande inerenti allo spettacolo.