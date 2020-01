Lamezia Terme – Convegno su servizi per la persona e il lavoro

Servizi di prossimità per la persona e per il lavoro. L’impegno della CISL calabrese è il tema dell’importante convegno che giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 9.30, vedrà riunita a Lamezia Terme la CISL, presso il Grand Hotel Lamezia.

I lavori saranno aperti dalla relazione di Tonino Russo, Segretario Generale della CISL regionale, cui seguiranno gli interventi di Giovanna Ventura, Presidente del CAF CISL nazionale, e di Gigi Petteni, Presidente del patronato INAS CISL nazionale. Le conclusioni saranno affidate a Gigi Sbarra, Segretario Generale Aggiunto della CISL nazionale.

«A partire da un’analisi sui bisogni emergenti nella nostra regione, in cui si dilata in maniera molto preoccupante l’area del disagio – sottolinea Tonino Russo –, il 30 gennaio faremo il punto sulla situazione dei servizi di prossimità a persone, famiglie e lavoratori, proponendo l’esperienza e la visione della CISL che per questa riflessione impegna i livelli regionale e nazionale, nella consapevolezza che i problemi della Calabria e del Mezzogiorno debbano essere affrontati in un quadro di solidarietà e di equa distribuzione delle risorse che coinvolga tutto il Paese».