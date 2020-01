Influencer Calabrese conquista la cover di GQ e TV al Pitti Uomo

Nuovo successo per il Blogger ed Influencer Antonio R. de The Italian Gentleman-IL Blog Del Marchese (www.ilblogdelmarchese.com), di origini calabrese e lametino per l’esattezza, che nei giorni della kermesse di moda maschile del Pitti Uomo 97 ha conquistato gli obiettivi dei fotografi di street style.

Il suo elegante look è stato immortalato dal fotografo americano Julien Boudet e pubblicato dalla nota rivista di moda maschile GQ come foto copertina per il Pitti Uomo. La stessa foto è stata postata sui canali social della rivista. Sempre negli stessi giorni della manifestazione di moda anche le telecamere della Rai lo hanno ripreso in più momenti e mandato in onda su Rai News 24 e Tg Toscana. Ancora una volta la Calabria può vantare un posto rilevante nel mondo della moda maschile grazie al noto Influencer, conosciuto non sono in Italia ma apprezzatissimo anche negli USA e Canada tanto da conquistare ad agosto la cover di una nota rivista di travel per un articolo sull’eleganza italiana.