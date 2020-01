Gratteri a La7: “Oggi la ‘ndrangheta è più forte e credibile della politica”

Il procuratore di Catanzaro ospite del talk show Dimartedì condotto da Giovanni Floris e in onda su La7 ha commentato la maxi inchiesta Rinascita Scott che ha portato a 330 arresti. “Negli ultimi 20 anni il rapporto si è capovolto, prima gli ‘ndranghetisti cercavano i politici, ora è il contrario: i politici vanno dagli ‘ndranghetisti per avere pacchetti di voti. Oggi la ‘ndrangheta è più credibile rispetto alla politica – ha dichiarato Gratteri- Il capomafia è sul territorio 365 giorni all’anno, dà riposte, la politica in alcuni territori è completamente assente. Molte volte è addirittura la ‘ndrangheta a designare il candidato a sindaco.

La ‘ndrangheta – ha dichiarato ancora il magistrato – è l’unica mafia presente in tutti i continenti, radicata perché ha un sistema clone con regole valide in tutto il mondo”