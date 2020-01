Catanzaro – Ninna e Matti visiteranno l’Unità Operativa Complessa di Ematoncologia Pediatrica

Realizzare i sogni dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità: questo l’obiettivo del progetto “We will make your dream come true” realizzato dal Lions Club Catanzaro Host, dal Rotary Club Catanzaro e dall’associazione Acsa & Ste Onlus.

L’iniziativa regalerà nuove emozioni già all’inizio del nuovo anno. Il 2 gennaio, infatti, Ninna e Matti, famosi youtuber molto amati tra i giovani, alle ore 13.15 visiteranno l’Unità Operativa Complessa di Ematoncologia Pediatrica dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, diretta da Maria Concetta Galati, per realizzare il desiderio espresso da una giovane paziente seguita nel reparto.