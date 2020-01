CAtanzaro – Domani disagi idrici nel rione Stadio

Sabato 25 gennaio, dalle ore 8:30 e fino al termine dei lavori di riparazione della condotta idrica in zona ospedale, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nel rione Stadio. Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che le strade interessate dal disservizio sono le vie Carbonai, Mattei, Luigi Rossi, Schipani, Palach, Cortese, piazza Montenero e aree limitrofe. Gli interventi dovrebbero protrarsi per almeno un paio d’ore. La normalizzazione dell’erogazione dovrebbe avvenire in tarda mattinata.