Venerdì 20 convegno in Cittadella sulla violenza di genere

Venerdì 20 dicembre, dalle ore 8:30 alle ore 14:00, presso la Sala Verde della Cittadella regionale si terrà un convegno sulla violenza di genere dal titolo “M’AMA NON M’AMA!”, organizzato dal Settore delle Pari Opportunità del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il convegno vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento – tra i vari attori interessati – su un tema, quello della violenza contro le donne, che rappresenta un’opportunità concreta di formazione per il territorio regionale.

Subito dopo i saluti istituzionali, interverranno Antonella Veltri, presidente D.I.R.E., Isolina Mantelli, Presidente C.A.D.I.C., Elena Morano Cinque, Consigliera di Parità Provincia di Catanzaro, Antonio Gioiello, Presidente Associazione Mondiversi Onlus, Stefania Figliuzzi, Associazione Attivamente Coinvolte, Matilde Spadafora, Fondazione Roberta Lanzino Onlus, Cristina Marino, Responsabile S.A.M. Centro Cal. Solidarietà.

