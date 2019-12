Salvini a Catanzaro: “Qua vinciamo con qualsiasi candidato”

«Siamo qui per il cambiamento». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, inaugurando la nuova sede regionale calabra del Carroccio in una moderna palazzina di Catanzaro in via Lombardi. Ad accoglierlo, oltre a diversi militanti, il coordinatore regionale Cristian Invernizzi e il deputato Domenico Furgiuele.

“Non importa di dove sia il candidato alle regionali in Calabria, la Lega è pronta. In campo imprenditori e persone nuove. Non ci importa chi sia il candidato. L’importante è partire per cambiare la Calabria” – ha detto Salvini. “In Calabria servono le infrastrutture, risolvere i problemi gravi della statale 106, la strada della morte, il sistema dei porti, degli aeroporti. Sui fondi europei a livello locale ci sono gravi responsabilità locali. E’ colpa dei politici calabresi incapaci, che rischiano di far restituire miliardi di euro all’Europa” – ha detto ancora il leader della Lega. “Prima i calabresi, gli italiani, poi il resto del mondo. Noi faremo tornare i calabresi in Calabria”. «Per il candidato in Calabria utilizzeremo il telefono. O le riunioni le facciamo in aereo, ma poi mi indagano, oppure a telefono che è più facile», ha aggiunto Salvini facendo riferimento all’inchiesta per i voli di Stato della Procura di Roma.