Regionali, Oliverio: “Pronto a farmi da parte per una scelta unitaria”

“Sono disponibile, insieme alle forze che mi sostengono, a rendermi parte attiva di scelte unitarie in grado di impedire un ritorno all’indietro della Calabria e dare alla Calabria una nuova possibilita'”. E’ quanto il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha scritto in una lettera aperta indirizzata alla referente regionale del movimento delle “Sardine”, Jasmine Cristallo e riportata dall’Agi: il contenuto della lettera e’ stato reso noto dallo stesso Oliverio nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione convocata sul tema delle Regionali.

“Per quanto mi riguarda – ha aggiunto Oliverio nella lettera alla leader delle sardine calabresi– accolgo la tua proposta: individuare e scegliere un giovane competente che magari vive e lavora fuori per farlo tornare in Calabria e designarlo candidato alla presidenza della Giunta regionale per le elezioni del 26 gennaio. In determinati frangenti anche il simbolismo esprime un significato di valore. E questo sarebbe davvero un tentativo da poter definire di autentico rinnovamento. Questa sarebbe una scelta coraggiosa”.