Regionali, Forza Italia candida Frank Mario Santacroce

Tra i candidati in forza italia nel collegio Calabria Centro che racchiude le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è presente Frank Mario Santacroce, avvocato catanzarese, per 10 anni Sindaco di Albi, all’epoca uno dei più giovani d’Italia.

E’ nota la sua attività politica specie nel territorio Presilano dove ha ricoperto anche la carica di capogruppo di forza italia in seno alla Comunità Montana e da amministratore comunale è stato componente del direttivo regionale dell’ANCI e nella giunta dell’UNCEM, su designazione dei sindaci calabresi. Nello stesso periodo è stato il rappresentante dell’Anci Calabria nella Consulta nazionale dei giovani amministratori a Roma.

Negli ultimi tre anni è stato segretario del Corecom Calabria, organo con funzioni di governo, garanzia, controllo e consulenza in materia di comunicazione in ambito regionale nonché organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delega per la tutela dei minori ed in tale veste ha dato vita ad una intensa attività di educazione al web con progetti nelle scuole di tutta la Calabria nella lotta al cyberbullismo, alla ludopatia e alle fake news, piaghe della società moderna e di recente ha anche redatto la proposta di legge regionale in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Impegnato anche nel mondo del calcio quale responsabile del settore giovanile dell’Us Catanzaro 1929 e dell’Academy, un contenitore di iniziative sociali e culturali che sviluppa nel territorio i valori dello sport e della solidarietà con iniziative rivolte soprattutto ai più deboli ed emarginati oltre che ai giovani.

Un candidato di prestigio per il partito di Berlusconi, che ha voluto la presenza del giovane avvocato, apprezzato negli ambienti dell’imprenditoria catanzarese ma anche nel mondo dello sport, presente anche nei territori di Vibo e Crotone.

“La disaffezione che negli ultimi anni ha allontanato la società civile dalla politica” spiega Santacroce “non deve far pensare solo in senso negativo perché esistono valori come la legalità, la condivisione e la trasparenza che sono insostituibili in chi ne ha fatto uno stile di vita e che non hanno bisogno di compromessi”.

“Con questo spirito” conclude Santacroce “mi candido nella convinzione che i tempi sono maturi per un vero cambiamento e rinnovamento in calabria, nelle idee, nei progetti e nelle persone”. Venerdì 3 gennaio alle ore 1630 la presentazione ufficiale della candidatura presso l’hotel Gugliemo a Catanzaro alla presenza della candidata a presidente Jole Santelli.