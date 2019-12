PSR: pubblicato il bando a sostegno del settore olivicolo

Sul portale istituzionale dell’Autorità di Gestione www.calabriapsr.it è stato pubblicato il bando relativo alla Misura 3, Intervento 3.2.1, Sotto – intervento C – Azioni di informazione e promozione relative al comparto olivicolo, annualità 2019/2020.

La dotazione finanziaria del bando è di 1.500.000 Euro, dei quali 1.200.000 Euro destinati al regime di qualità IGP (convenzionale o biologico) e 300.000 Euro al DOP.

“Con questo bando – ha affermato il Presidente della Regione Mario Oliverio –si completano le azioni di sostegno da parte del PSR nei confronti dei settori strategici del comparto agroalimentare calabrese. L’olivicoltura regionale, in particolare, che sta attraversando un momento di forte crisi, dovuta non solo alle recenti avversità climatiche, ma anche ai costi elevati ed alla produzioni inevase, riceverà un Milione e mezzo di Euro per poter effettuare un’adeguata promozione delle produzioni certificate del territorio regionale, delle loro caratteristiche qualitative e di sostenibilità, con azioni dirette verso i consumatori ed i mercati.

“Attraverso questo avviso pubblico – ha affermato il Consigliere regionale delegato all’Agricoltura Mauro D’Acri – il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria sosterrà il miglioramento della conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni olivicole regionali di qualità, nonché le forme di aggregazione. Saranno finanziate infatti attività di informazione e promozione sui mercati interni dei consorzi di tutela o delle associazioni di produttori, che promuovano l’acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati da regimi di qualità”.

“Anche il settore olivicolo ora avrà la possibilità di effettuare una programmazione di marketing a medio termine – ha precisato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari nonché Autorità di Gestione del PSR Giacomo Giovinazzo – A due settimane dalla pubblicazione del bando relativo alla promozione del settore vitivinicolo, abbiamo pubblicato anche quello relativo al settore olivicolo. In totale il PSR ha destinato oltre tredici Milioni di Euro alle produzioni agroalimentari calabresi a marchio certificato. Un modo per rendere veramente competitive le nostre aziende e riconoscibili i nostri prodotti. Anche questo bando è frutto di un’intensa attività di concertazione e di condivisione con i consorzi di tutela”. Nell’ambito del piano di informazione e promozione, che deve prevedere uno sviluppo triennale in modo da migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni, possono essere previste attività promozionali da svolgersi presso i punti vendita e della distribuzione organizzata e nel canale Ho.Re.Ca; incontri e workshop con operatori economici, giornalisti ed esperti di settore, da svolgersi presso le aziende; organizzazione e partecipazione a fiere e manifestazione e realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti; diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità attraverso strumenti cartacei o multimediali; realizzazione di campagne pubblicitarie. Le domande di sostegno dovranno essere presentate attraverso il portale SIAN entro il 20/01/2020.