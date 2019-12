Passaggio di testimone ai vertici dell’ O.P.R.A. Calabria

Si è tenuto nella giornata odierna, presso la sede regionale di Catanzaro, l’assemblea dei soci dell’OPRA Calabria, costituita dai delegati di CGIL CISL UIL e Confartigianato, CNA Casartigiani.

Il neo Presidente eletto Benedetto Cassala (delegato UIL) subentra al Presidente uscente Raffaele Mammoliti ( delegato CGIL).

Importanti gli impegni che l’ Organismo, ormai da diversi anni, porta avanti nel settore Artigiano, mediante azioni progettuali di promozione della Cultura Sicurezza, Prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.

L’organismo ormai da tempo collabora sia a livello nazionale ma anche regionale, con L’INAIL in importanti progetti che nel corso degli anni hanno portato ad iniziative importati in materia di Prevenzione.

Occorre lavorare sinergicamente, nell’interesse dei lavoratori ma anche delle imprese stesse, infatti specie nell’artigianato il datore di lavoro, spesso è esposto insieme ai suoi collaboratori ai rischi quotidiani che si incontrano durante lo svolgimento dei processi produttivi. Queste le prime dichiarazioni del neo Presidente Benedetto Cassala.

Proseguendo, lo stesso ha aggiunto, che tanto c’è ancora da fare in materia di Sicurezza, sono purtroppo moltissimi gli incidenti che ancora si registrano sui luoghi di lavoro e le attività di divulgazione sono importanti perché consentono di accendere i riflettori su un problema così delicato, non solo nei momenti in cui si verifica un incidente.

Occorre senza dubbio, non abbassare la guardia, ma occorre prima di tutto, maggiore consapevolezza della necessità di implementare sempre più, azioni incisive di prevenzione, prima fra tutte “La Formazione”. Troppo spesso infatti la stessa viene recepita dalle imprese, come un mero adempimento formale, in quanto previsto dalla normativa, mentre è giunto il momento che la stessa sia vista come un investimento per l’imprenditore, perchè una formazione fatta in maniera seria, a lungo termine comporta solo opportunità per l’impresa stessa.

Già da subito avvieremo un nuovo percorso di divulgazione nel settore dell’Agroalimentare, settore strategico per l’economia calabrese, che ha bisogno di maggiore attenzione in tutti i sensi e per ciò che riguarda la sicurezza, noi avvieremo immediatamente un’ azione condivisa con le Istituzioni competenti, continuando e migliorando così, un percorso che già da anni ci vede protagonisti con iniziative di successo.