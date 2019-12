Oliverio presenta gli Sportelli Unici per l’Edilizia a Lamezia Terme

Il Presidente della Regione giovedì 12 alle ore 10.00, presso l’auditorium del Centro Agroalimentare di Lamezia Terme incontrerà i sindaci calabresi per accompagnarli nella transizione al digitale nel settore dell’edilizia privata.

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, giovedì 12 dicembre alle ore 10, presso l’auditorium del Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (CZ), incontrerà i sindaci calabresi per presentare il Sistema Regionale di coordinamento dei SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) che costituisce una grande opportunità offerta gratuitamente dalla Regione Calabria ai Comuni per accompagnarli nella transizione al digitale nel settore dell’edilizia privata, semplificando e rendendo più trasparente per i cittadini le modalità di presentazione e controllo dello stato di avanzamento di una pratica di edilizia, cosa che riguarda da vicino la totalità dei cittadini calabresi quando vogliono ristrutturare o costruire la propria casa.

Il 73% della popolazione possiede un immobile. Per questo la Regione Calabria ha ritenuto di aver cura di un settore che non ha a che fare solamente con lo sviluppo economico del territorio ma che rappresenta uno dei pilastri degli affetti familiari.

Con gli strumenti ed i servizi che verranno erogati gratuitamente dalla Regione, i comuni saranno accompagnati ad affrontare una rivoluzione difficilmente affrontabile singolarmente.

Si tratta di un cambio di passo importante per la Regione Calabra, che è tra i leader in campo nazionale in tema di Sportello Unico, e per i Comuni, attraverso un programma ambizioso, realizzato nello spirito di servizio al territorio, che è stato avviato lo scorso anno nell’ambito del progetto Strategico Regionale CalabriaImpresa, finanziato con fondi del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e gestito da Fincalabra.

I Comuni sapranno certamente cogliere la grande opportunità loro offerta aderendo da subito alla rete regionale e diventando essi stessi protagonisti del cambiamento