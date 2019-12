Mezzo agricolo si ribalta: muore un 24enne

Tragico incidente questa mattina. Un 24enne, T.D. ha perso la vita a San Pietro a Maida. Il giovane era alla guida di un trattore quando, per cause in corso di accertamento, l’automezzo agricolo si è ribaltato. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. L’incidente si è verificato sulla SP113 nel comune di San Pietro a Maida. Sul posto anche i carabinieri e il Suem118 e si attende il medico legale. La SP113 al momento chiusa al transito per consentire anche la rimozione del mezzo da parte di un’Autogru inviata dalla sede centrale vvf di Catanzaro.