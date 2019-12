Lamezia Terme: “Natale al Chiostro” la rassegna di spettacoli per bambini di teatro

Il Natale porta con sé atmosfere familiari e incantevoli, umori allegri e impazienti di ricevere doni e soprese, ci si ritrova più spesso e si passa molto tempo coi propri cari. A Lamezia l’appuntamento per celebrare lo spirito natalizio è al Chiostro di San Domenico – il 15/21/22 dicembre e il 5 gennaio – per dei pomeriggi dedicati al teatro, alla magia del Natale e all’intrattenimento per famiglie. Ad allietare le festività dei lametini, infatti, quest’anno ci sarà una rassegna di spettacoli teatrali per bambini, tutti prodotti dalla compagnia teatrop. La prima data da segnare in agenda è domenica 15 dicembre al Chiostro di San Domenico alle 18:30 con “Il Principe Felice”, spettacolo ispirato al celebre racconto di Oscar Wilde. A raccontare la storia della struggente amicizia tra il Principe Felice e la rondine saranno i simpatici e stravaganti Maestro Carta e Madame Papier (la sua assistente); che amano associare all’arte del racconto il “gioco” con la carta. Quest’ultima, con un tocco di fantasia e abilità, verrà trasformata in mille forme diverse. Semplici cartoncini, infatti, assumeranno presto le sembianze dei personaggi della storia, in uno spettacolo che è anche un laboratorio volto a stimolare l’inventiva e la curiosità dei bambini. Saranno proprio loro, difatti, ad animare la carta e dare vita ai personaggi. La formula di “spettacolo-laboratorio” è un’ideazione di teatrop, per integrare all’aspetto fruitivo della messa in scena dei momenti educativi, finalizzati allo sviluppo della conoscenza e delle capacità dei ragazzi.

La rappresentazione del Principe Felice, dunque, rompe la quarta parete per coinvolgere gli spettatori nella narrazione e nella performance ludica e interattiva che viene a crearsi.

Gli altri appuntamenti con la rassegna di teatrop saranno sempre al Chiostro alle 18:30 sabato 21 e domenica 22 dicembre con il Cartastorie di Natale, che vedrà la rappresentazione teatrale del racconto “L’abete: storia incartata e scartata per un Natale magico”, ispirato all’opera di Hans Christian Andersen, e domenica 5 gennaio con La Merenda Stregata, spettacolo divenuto ormai un cult della compagnia, che, a grande richiesta, ritorna in scena con le due imprevedibili streghette tanto amate dai bambini.

Gli spettacoli in rassegna per “Natale al Chiostro” sono produzioni della compagnia lametina teatrop attiva sul territorio da oltre 40 anni. Gli artisti di teatrop sono rientrati da poco da una tournée che li ha portati ad esibirsi in diversi teatri in giro per l’Italia: in Sardegna, Abruzzo e Friuli. Teatrop ha portato in tournée uno spettacolo di drammaturgia contemporanea “La Maledizione del Sud”, tratto dalla leggenda di Colapesce, e un classico della letteratura rivisitato “Pinocchio Testadura”, proposto in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari.

L’appuntamento è al Chiostro per un Natale fatto di teatro, sorprese e allegria!