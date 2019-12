Lamezia Terme, il 29 febbraio Workshop di comunicazione eventi e ufficio stampa

Hai organizzato un evento ma non hai avuto tanti partecipanti? Hai pubblicato un libro ma in pochi lo hanno saputo?Per lanciare un evento o la pubblicazione di un libro basta un post frettoloso sulle reti sociali, sul tuo profilo privato, oppure bisogna battere altre vie, tutte quelle possibili? Pubblicare un libro o creare una manifestazione o evento non basta, poi è decisivo comunicarli con successo e con tutti i mezzi a nostra disposizione.

Con tale fine nasce il Workshop di comunicazione eventi e ufficio stampa, il laboratorio intensivo che si concentra sulla cura dei contenuti per la comunicazione, focalizzandosi sul lavoro di ufficio stampa e sulla costruzione di un piano promozionale che individui i mezzi e le strategie più appropriate a seconda del tipo di evento, del target di riferimento e del budget a disposizione.

Durante il workshop impareremo come si scelgono i canali più adeguati a comunicare un particolare libro, evento o manifestazione, quali parole utilizzare e su quali elementi porre l’accento. Impareremo, inoltre, che un post, una recensione, una intervista, la partecipazione a un festival possono aiutarci a fare crescere il nostro progetto.

Perché chi potrebbe essere interessato al nostro progetto deve assolutamente sapere, in un modo o nell’altro: dai giornalisti ai blogger, dai librai ai lettori, dai promotori culturali ai bibliotecari.

Nel corso del workshop impareremo a conoscere e a maneggiare gli strumenti della comunicazione (il comunicato stampa, la newsletter, le schede stampa), a creare post e tweet originali e comprensibili a tutti, a divulgare in maniera corretta ed efficace il nostro progetto.

Data, orari e luogo

Il workshop si terrà sabato 29 febbraio nei seguenti orari: 10.00-13.00 e 15.00-19.00.

I lavori si svolgeranno nei locali del Sistema Bibliotecario Lametino in via G. Carducci, Lamezia Terme.

A chi è rivolto

Il workshop è aperto a studenti universitari e di scuole medie superiori, a professionisti, operatori culturali, giornalisti, librai e quanti volessero incrementare le proprie conoscenze nell’ambito della comunicazione e conseguire una valida esperienza a fini curriculari.

Il workshop è riservato a un numero massimo di 15 persone.

I formatori

Il workshop, nato in collaborazione con Sistema Bibliotecario Lametino e Rubbettino Editore, è a cura di Antonio Cavallaro (ufficio stampa Rubbettino), Daniela Lucia (esperta di editoria e giornalista) e Antonio Pagliuso (esperto di editoria e redattore Leggere libri e Piego di libri).