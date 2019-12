Il Comitato “la Strada Che Non C’è” incontra il Vice Ministro Cancelleri

Si è appena svolto un importante incontro tra una delegazione del Comitato”La strada che non c’è” con il Viceministro Giancarlo Cancelleri.Insieme al viceministro erano presenti alcuni parlamentare calabresi delMoVimento 5 Stelle: l’Onorevole Elisabetta Barbuto e l’Onorevole RiccardoTucci.Il viceministro ai trasporti, in visita in Calabria, ha mantenuto l’impegnodi incontrare gli attivisti del Comitato che da più di 8 anni si occupadella famosa incompiuta della “Strada che non c’è”, detta anche del Mediosavuto, o Catanzaro Cosenza, che attraversando l’entroterra delle dueprovince e servendo un territorio di circa venti comuni, potrebbe essere laboccata di ossigeno necessaria per un territorio bellissimo situato alcentro della Calabria che aspetta questa opera da più di trenta anni e cheanche a causa della carenza di strade si sta spopolando.Si è fatto un punto della situazione. E se è vero che il tratto CoraciDecollatura è in fase di completamento (a detta della provincia diCatanzaro, ente appaltante, ci vorrà poco più di un anno), è altresì undato di fatto che da Decollatura alla Strada Statale dei Due Mari lasituazione è molto diversa non essendoci nemmeno un progetto definitivo.Oltretutto quest’ultimo tratto attraversa un territorio servito al momentosolo dalla ex gloriosa strada statale 19 che non regge più al trafficoattuale essendo piena di divieti al transito di mezzi pesanti, di frane(che si registrano da anni in ogni stagione) e di semafori ed attraversaalcuni paesi con centri storici e strettoie che giornalmente creanoritardi e imbottigliamenti di auto e mezzi pesanti, come ad esempio ilcentro storico di Tiriolo che in visione della realizzazione della nuovainfrastruttura viaria deve essere deviato sia per il bene degli abitantistessi che dei fruitori della struttura viaria. Proprio a Tiriolo è statasegnalata una situazione di pericolo sotto il Monte omonimo dove sono statiinstallati dei momentanei semafori e si attende da mesi che venga sistematoquesto tratto di strada oggetto di caduta massi.La strada da poco più di un anno è passata di competenza Anas.Il vice ministro Cancelleri sensibilissimo alla problematica si è resosubito disponibile ed ha dato la sua disponibilità alla risoluzione diquesta situazione.Immediatamente infatti ha fissato un incontro nella sede regionale dell’ Anas.Tutti quindi saranno nuovamente presenti al tavolo tecnico tra poco più diun mese per cercare di sbloccare un’opera importantissima per tutto ilterritorio dell’area centrale della Calabria