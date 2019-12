I prodotti calabresi sbarcano a Marsiglia: terzo appuntamento per il “Catanzaro FoodTastingEvent”

Prosegue il percorso volto all’internazionalizzazione delle imprese locali perseguito da parte della Camera di Commercio di Catanzaro. Nel contesto del Programma Attuativo per l’Internazionalizzazione 2017/2018 messo in campo dal Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, l’Ente camerale catanzarese – per il tramite della sua azienda speciale PromoCatanzaro – si appresta a guidare una delegazione di sei aziende locali al terzo appuntamento di quest’anno legato al progetto “Catanzaro FoodTastingEvent& B2B Meetings”.Dopo Zurigo e Colonia, sarà Marsiglia ad accogliere le aziende catanzaresi del settore enogastronomico.

Per l’occasione, dopo i consueti incontri B2B che seguiranno all’esposizione dei prodotti calabresi, ci sarà spazio all’incontro delle aziende con i giornalisti francesi del settore ma soprattutto per una degustazione delle bontà regionali curata dallo chef calabrese Nicola Stratoti. All’organizzazione degli appuntamenti hanno partecipato le Camere di Commercio italiane in Germania e Francia, a cui vanno i ringraziamenti del Governatore Oliverio.

«Il valore aggiunto del “made in Calabria” sta nella genuinità delle materie prime, nella capacità delle nostre aziende di trasformarle unendo tradizione e modernità nei sistemi produttivi e nella forte capacità di essere competitivi. Abbiamo però bisogno che il sistema delle imprese cresca nei volumi di export così da incrementare gli ordinativi e quindi ampliare la produzione. Questo significa dare nuova linfa all’industria locale e a tutto l’indotto, questo significa occupazione. Credo fermamente, quindi, che l’internazionalizzazione sia la strada migliore da percorrere per far crescere l’economia della provincia di Catanzaro e di tutta la regione. Sono felice, infine, che questo progetto abbia trovato concretezza grazie alla collaborazione tra istituzioni locali ed estere: si tratta di un fattore imprescindibile per il raggiungimento dei traguardi che i calabresi ci chiedono», ha detto Daniele Rossi, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro.