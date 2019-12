Enza Bruno Bossio si scaglia contro Gratteri: “Il Procuratore fa solo show”

«Gratteri arresta metà Calabria! È giustizia? No è solo uno Show! Colpire mille per non colpire nessuno. Anzi si. Colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi.”

Con queste parole su Facebook la parlamentare Enza Bruno Bossio, moglie di Nicola Adamo raggiunto dall’obbligo di dimora fuori dalla Calabria nell’ambito dell’operazione Rinascita Scott, attacca il Procuratore capo di Catanzaro. “Il resto finirà in una bolla di sapone come il 90% delle sue indagini! E la ‘Ndrangheta continuerà a prosperare come ha fatto in questi anni“, conclude.