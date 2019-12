Domani a Badolato per ricordare Franco Nisticò

Martedì 24 Dicembre mattina, alle ore 11.00 in piazza Tropeano a Badolato Marina, si terrà un’iniziativa pubblica in ricordo del compianto Franco Nisticò. Un momento importante di comunità e memoria collettiva, in occasione del 10° Anniversario della sua scomparsa, proposto dall’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” e che ha coinvolto il Comune di Badolato e le tante Associazioni locali impegnate nella piccola cittadina jonica. Ci sarà anche il Presidente dell’Associazione Fabio Pugliese per un intervento e per partecipare all’inaugurazione del Murales artistico, realizzato dall’artista Leonardo Cannistrà, in ricordo di Franco Nisticò, del suo impegno civile e della sua attività politica a sostegno delle istanze e dei bisogni delle Comunità locali.

Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” – 23 Dicembre 2019