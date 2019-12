Detenzione di droga ai fini di spaccio – Arrestato 41enne

Durante un servizio predisposto per la prevenzione dei reati in genere ed in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella scorsa settimana, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un lametino di 41 anni, incensurato, resosi responsabile il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La persona era stata notata mentre transitava a bordo di un’autovettura in una via del centro di Lamezia Terme. A seguito dell’attività di controllo, presso le propria abitazione l’uomo ha consegnato ai poliziotti un borsello di colore grigio contenente un panetto di sostanza stupefacente del tipo Hashish, successivamente risultato del peso di grammi 99.61 oltre che una busta in plastica di colore nero ed un contenitore in vetro con all’interno altra sostanza stupefacente successivamente risultata Marijuana per un totale di grammi 34.46, come risultato dalle analisi effettuate da personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Catanzaro.

Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

A seguito dell’udienza per direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto del 41enne, e disposto l’obbligo di dimora con presentazione alla P.G. per quattro volte a settimana.