Lamezia Terme – “Come si rapina una banca” della Compagnia Quinta Scenica al Teatro Grandinetti

Ancora un altro appuntamento con il teatro in vernacoloper la rassegna Vacantiandu 2019.2020 con la direzione artistica diDiego Ruiz e Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta.

Sabato 14 dicembre, alle ore 20.45, in qualità di ospite fuori concorso del Gran Premio Teatro Amatoriale Italiano, la Compagnia Quinta Scenicadi Castrolibero (Cosenza)salirà sul palco del Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme con la commedia Come si rapina una banca di SamyFayad, regia di Alessandro Chiappetta.

SamyFayad, nato a Parigi nel 1925 da genitori libanesi, dopo un periodo di 11 anni trascorso in Venezuela si trasferisce a Napoli dove muore nel 1999. Autore teatrale e radiofonico, oltre che giornalista, i suoi testi sono stati portati in scena da attori del calibro di Peppino De Filippo, Nino Taranto e Peppe Barra e tradotti e rappresentati in Francia, Germania, Svizzera, Austria, Svezia, Grecia, Polonia, Olanda,Gran Bretagnia, Romania, Bulgaria, Argentina, Brasile, Messico, Stati Uniti d’America.

Lo spettacolo Come si rapina una banca è una divertente commedia, recitata in dialetto cosentino, che narra le vicende di una famiglia caduta in miseriala quale, per risollevare la propria situazione economica, decide di trasformarsi in una banda di ladri e di rapinare una banca. Sulla strada della già improbabile organizzazione criminale, però, emergeranno ostacoli ed imprevisti che renderanno la missione un’operazione tutta da ridere.

Sul palcoscenico oltre ad Alessandro Chiappetta nella doppia veste di regista/attore, DanielaAragona, Fabio Contino, Alessandra Bianchi, Aldo Curcio (che firma anche la scenografia), MaddalenaMolinaro, FulvioStoja e NinoMuoio.

Nel corso della V edizione del premio FITA Bronzi di Riace dello scorso 19 ottobre al Teatro Grandinetti e dedicato alle migliori compagnie amatoriali calabresi, lo spettacolo ha vinto il premiocome Miglior attricecaratterista a Maddalena Molinaroed ha ottenuto 5 nomination:Migliorspettacolo, Migliorregia, Migliorscenografia(Aldo Curcio), Miglior attore protagonista (Alessandro Chiappetta), Miglior attorecaratterista (AldoCurcio).

Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.