Catanzaro – Magno: “Riattivare Corso di Laurea in Medicina Veterinaria all’UMG”

“La riattivazione del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, presso l’Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro, è un obiettivo da perseguire con la massima determinazione”. Lo afferma Mario Magno, già consigliere regionale nella precedente legislatura ed in parte di quella che sta arrivando a conclusione. “A tal riguardo – aggiunge – condivido in pieno e offro il pieno sostegno al presidente dell’associazione culturale “L’Osservatorio”, avvocato Francesco Squillace, e al socio fondatore, avv. Gregorio Maiolo, che perorano tale necessità considerata la vocazione agro-zootecnica della nostra Regione, identificata per il 96% da piccole aziende a conduzione diretta”.

“Per realizzare questo obiettivo – osserva Mario Magno – è importante intraprendere un’azione sinergica, come sottolineato dagli avvocati Squillace e Maiolo, tra tutte le autorità politiche, professionali e imprenditoriali per adottare tutti quei provvedimenti necessari, anche mediante la raccolta di firme, volti a chiedere al MIUR la riapertura del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro, secondo il principio del riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese”.

“Una regione martoriata da tante sofferenze e afflitta da un tasso di disoccupazione preoccupante – sottolinea Mario Magno – non può certamente rinunciare alle sue prerogative e vocazioni principali. L’indotto prodotto dalla zootecnia e lo stretto collegamento con il mondo accademico è condizione indispensabile per accrescereil benessere della Calabria e generare nuova occupazione”.

“Da parte mia – conclude Mario Magno – ci sarà il massimo impegno a sostenere tale iniziativa, in tutte le sedi politiche ed istituzionali, al fine di riaprire una facoltà che ha prodotto negli anni scorsi validi professionisti in tutta la Regione”.