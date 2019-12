Catanzaro – Alla “Ra.Gi.” gli auguri di Natale con monsignor Antonio Cantisani

Una serata speciale quella di venerdì scorso al centro diurno della “Ra.Gi.” di Catanzaro: per le persone con demenze e per le loro famiglie, gli auguri di Natale dell’arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace monsignor Antonio Cantisani, in visita alla struttura di viale Magna Grecia diventata per l’occasione luogo di festa, di abbracci e di preghiera.

Cantisani ha stretto le mani alle persone ospiti delcentro, ha parlato con loro e coi loro parenti, tra cui la signora Assunta, moglie di Antonio Doria, alla cui memoria è dedicato il centro diurno di Cicala, paese della presilacatanzarese conosciuto come “borgo amico delle persone con demenze” per le esperienze di inclusione promosse dalla “Ra.Gi.”. Dunquei messaggi di speranza sul senso del Natale, le parole di conforto e il momento del canto, con “Tu scendi dalle stelle”, che l’arcivescovo emerito, accompagnato da don Massimo Cardamone, ha voluto condividere con chi ha partecipato all’iniziativa.

“Bisogna camminare insieme”, l’appello espresso da monsignor Cantisani dopo essersi complimentato per la realtà della “Ra.Gi.”. “Loro sono una risorsa, non un peso”, ha poi aggiunto riferendosi alle persone malate.

La presidente dell’associazione “Ra.Gi.”, Elena Sodano, dopo aver ringraziato il presule e don Massimo Cardamone per la loro presenza, ha spiegato il senso dell’evento inserito in un percorso costante, quotidiano, di relazioni e di empatia: “Cerchiamo di dare loro una vita piena di senso esistenziale”, ha dichiarato. “Sono sicura che da oggi abbiamo un amico in più”, ha aggiunto rivolgendosi aCantisani e definendo l’amicizia come “gratuità del dare”.

Per l’arcivescovo emerito un dono speciale: una candela con le pigne che le persone ospiti del centro hanno raccolto alla pineta di Giovino, a Catanzaro marina; una creazione realizzata con le loro mani e con il supporto di operatrici e operatori della “Ra.Gi.” per omaggiare lui e i loro famigliari – mogli, mariti, figlie, figli e nipoti – che hanno ricevuto regali simili.

Dopo la visita del presule la serata è andata avanti con musica e balli insieme a un gruppo di musicanti vestiti da Babbo Natale, la“Christmas Band” formata suimpulso dell’associazione “Musica in festa. Città di Settingiano” presieduta da Antonio Cotroneo. Anche a loro il grazie di Sodano “per aver donato gratuitamente sorrisi”.

Una serata di condivisione e relazioni secondo la visione inclusiva sostenuta dalla “Ra.Gi.” con azioni riconducibili al progettoconosciuto col nome di “Catanzaro centro storico comunità amica delle persone condemenze”.