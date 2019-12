Calabria Food&Tourism: quarto e ultimo evento a Sofia

Nell’ambito del progetto di promozione integrata “Calabria Food&Tourism”, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, con la regia della Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione, organizza un quarto ed ultimo evento di promozione “Social Business Networking After Party #Calabria Food&Tourism” che avrà luogo il 15 dicembre 2019 alle ore 22.00 presso il Palazzo Nazionale della Cultura di Sofia (Club 1) nell’ambito della XXXIII Edizione del New Year Music Festival e del Grand Opening con i Cameristi della Scala di Milano.

Con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul progetto di promozione integrata e sui prodotti calabresi e sul brand “Calabria”, anche a seguito dell’enorme successo dei tre eventi realizzati nell’ambito della IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo nonché dell’interesse manifestato dalle controparti locali, questo ulteriore evento promozionale del “Calabria Food & Tourism” rientra nell’“Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 – Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4 “incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi” della Regione Calabria. Con il motto “La Musica è energia”, la XXXIII Edizione del New Year Music Festival propone un’ampia programma di performances artistiche interpretate dai protagonisti più importanti del mondo delle arti e dello spettacolo contemporaneo nonché della tradizione operistica accompagnati da giovani talenti e si aprirà ufficialmente il 15 dicembre 2019 omaggiando l’Italia con un Grand Opening alle ore 20:00 presso la Sala 1 del Palazzo Nazionale della Cultura ed un Concerto dei Cameristi della Scala di Milano dal titolo “Italia – La musica è amore”.

Insieme al partner locale, il Palazzo della Cultura di Sofia-Congress Centre Sofia (NDK), promotore di oltre 300 eventi artistici all’anno ed un milione di visitatori e spettatori, e luogo di svolgimento dei Summit della Presidenza di turno della Bulgaria al Consiglio dell’Unione Europea nel 2018, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria vuole continuare ad omaggiare la musica italiana e, dopo l’esperienza degli anni precedenti incentrati sulla tradizione operistica del Belpaese, ha scelto quest’esclusivo evento artistico per celebrare l’Italia come patria di arte e cultura. Un’esperienza incredibile e un’occasione imperdibile nella splendida cornice della Hall 1 del Palazzo Nazionale della Cultura, a conclusione del tour che ha portato i Cameristi a calcare le scene dei Teatri e delle Sale da concerto più prestigiose al mondo, dove appassionati di musica d’orchestra, soci, partner e amici avranno l’opportunità di ascoltare un repertorio inedito della musica italiana e celebrare in compagnia l’arrivo delle festività natalizie.

Se l’evento artistico vuole celebrare il Bel Paese per la sua tradizionale passione alla musica ed all’arte, e non a caso il titolo del Grand Opening è proprio “Italia – La musica è amore”, ad una delle sue Regioni, la Calabria, insieme alle golosità ed eccellenze agroalimentari e turistiche, verranno consacrati il momento di apertura nella formula di Red carpet e vin d’honneur alle ore 19.00 e il Social Business Networking After Party che comincerà alle ore 22.00 presso il Club 1 del Palazzo Nazionale della Cultura di Sofia dove tutti gli ospiti saranno allietati dalla degustazione di prodotti della tradizione agroalimentare ed enogastronomica calabrese, scoprendone le loro territorialità e vivendo un ulteriore “viaggio esperienziale” nei territori della Calabria. Vi prenderanno parte il Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Sofia, Francesco Calderoli, il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Rosa Cusmano, il Presidente del Palazzo Nazionale della Cultura di Sofia, Borislav Velkov, accanto a rappresentanti di governo, rappresentanti diplomatici esteri presenti nel Paese, rappresentanti delle business communities straniere presenti nel Paese, rappresentanti delle Associazioni di Categoria del settore Food&Tourism, distributori, importatori, giornalisti/bloggers, appassionati della cucina italiana, titolari dei Ristoranti Italiani certificati con il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana”.