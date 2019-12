Auto contro furgone, muore ex consigliere comunale di Catanzaro

É morto in un incidente stradale sull’autostrada Palermo-Messina l’ingegnere catanzarese Vincenzo Nicoletti. L’uomo, noto politico del capoluogo di regione, ex consigliere comunale nel 2012, é deceduto dopo che la sua auto, una Nissan Qashqai, si è scontrata contro un furgone per cause ancora in corso di accertamento. Aveva 75 anni ed è morto sul colpo. A bordo dell’auto, con lui, anche il figlio, trasportato in ospedale a Cefalù in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate. L’auto sulla quale viaggiavano è finita incastrata sotto il mezzo pesante.