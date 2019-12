Aumentano frodi creditizie in Calabria

Frodi creditizie in crescita in Calabria. Nel primo semestre 2019 i casi sono stati 696 contro i 579 del corrispondente periodo 2018 e i 511 del 2017, dato che posiziona la regione al 10mo posto della graduatoria nazionale guidata da Lombardia (con 2.305), Campania (2.278) e Lazio (1.933). E’ quanto emerge da un’analisi dell’Osservatorio Crif-MisterCredit sui furti di identità e le frodi creditizie. A livello provinciale, il maggior numero di frodi creditizie mediante furto di identità con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene, è stato registrato nella provincia di Reggio di Calabria, con 246 casi (contro i 210 dei primi 6 mesi dell’anno passato), che la collocano al 13mo posto nel ranking nazionale, davanti a Cosenza (198 casi contro i 172 del 2018), Catanzaro (128 casi), Crotone e Vibo Valentia (entrambi 62 casi). La maggioranza delle vittime (64,9%) sono uomini. (ANSA)