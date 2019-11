Regionali, Aiello si candida con i 5 Stelle e Parentela: “Libereremo la Calabria”

«Sono contento perché Francesco Aiello ha accettato la nostra proposta di candidatura a governatore della Calabria. Ora comincia la nostra campagna elettorale insieme ai calabresi che chiedono il rinnovamento totale della giunta, del consiglio e degli uffici della Regione». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, coordinatore del Movimento 5 Stelle per le Regionali calabresi. «Adesso – prosegue il parlamentare – bisogna definire tutti insieme un progetto politico fatto di impegno, sacrificio, partecipazione, entusiasmo, grinta e altruismo. Guardiamo alla società civile, ai problemi urgenti della Calabria, ai giovani, agli anziani, ai più deboli, ai lavoratori e ai disoccupati. Guardiamo alla solidarietà, al lavoro, alla bellezza e ricchezza della natura e alle altre risorse della nostra terra, che recupereremo, valorizzeremo e proteggeremo dalla ‘ndrangheta, dai colletti bianchi e dalla politica delle clientele, degli abusi, dei compari e dei comitati di affari». «Con la sua competenza ed umanità Aiello – prosegue il coordinatore dei 5 Stelle calabresi – è il candidato ideale per condurre questa rivoluzione necessaria, per avvicinare i cittadini alle istituzioni, per dialogare a tutti i livelli, per fermare lo spopolamento e l’inquinamento del territorio e per fornire risposte rapide alle emergenze irrisolte, alle diseguaglianze, ai tanti cittadini abbandonati dai vecchi partiti e costretti a subire ingiustizie e disservizi gravissimi». «Presenteremo – conclude Parentela – liste pulite, con persone coraggiose e capaci di affrontare la grande sfida che ci aspetta, cioè liberare la Calabria e i calabresi dalle umiliazioni e dagli abusi, dalle manovre di palazzo, dalla dipendenza dal potere, dalla paura di restare a casa propria. Siamo in partita per vincerla».