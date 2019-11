Pedone muore travolto da un taxi

Nella serata di ieri, alle ore 18,00 circa in Lamezia Terme, e precisamente in via dei Bizantini, si è verificato un sinistro stradale. Sul posto interveniva sia un’ambulanza del 118 per prestare i soccorsi, che la Polizia Locale, al fine di accertare la dinamica del sinistro. Dai primi rilievi si appurava che un autoveicolo, nella fattispecie un taxi in servizio di piazza, condotto del Sig. F. P. di anni 49, aveva investito il sig. Adamo Giuseppe, di anni 75

Dai primi accertamenti sembra che il malcapitato, a piedi, fosse in fase di attraversamento della carreggiata, e sia stato caricato sul vano motore del veicolo e poi scaraventato a terra. L’anziano signore, attese le gravi ferite riportate, spirava immediatamente dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Le attività della Polizia Locale, poste in essere al fine di accertare la dinamica, sono dirette dal V. Comandante Ten. Col. Rubino Aldo, e coordinate dal Sostituto Procuratore della Republica in turno, D.ssa Costa, che immediatamente informata dell’accaduto, ha disposto che la salma venisse custodita in attesa dell’esame autoptico.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro a disposzione dell’autorità inquirente.