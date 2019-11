Paolo Mascaro è di nuovo il sindaco di Lamezia Terme

Paolo Mascaro ha vinto il ballottaggio ed è nuovamente sindaco di Lamezia Terme. “Ricomincio come ho fatto in quel 16 giugno del 2015. Voglio sinergia tra le istituzioni – ha dichiarato – perchè inizi una pagina di progresso, di sviluppo, di normalità. Lamezia è una città trainante del territorio e della Regione. Questo successo lo percepivo già in ogni angolo delle strade, tra i miei elettori stanchi di tanto degrado. Ma ora basta brutti presagi, basta polemiche, pensiamo alla città, al futuro dei nostri figli, con i nostri programmi che hanno convinto tutti a darci fiducia”