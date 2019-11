Oliverio firma decreto indizione elezioni: ufficiale la data del 26 gennaio

Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha firmato oggi il decreto con cui indice le elezioni regionali. La data fissata, come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso Oliverio in una comunicazione al Consiglio regionale, è il 26 gennaio del 2020. La data è stata scelta, come scritto anche nel decreto “sentito il Presidente del Consiglio regionale, che ha comunicato il suo parere con nota” e “acquisita l’intesa del Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro”.

Il decreto che indice le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale verrà notificato ai Ministeri dell’Interno e degli Affari regionali; al Presidente del Consiglio regionale; al Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro; ai Prefetti dei cinque capoluoghi di provincia calabresi, ai sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali. (ANSA).