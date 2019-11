Lamezia, somministrati circa 200 vaccini antinfluenzali con il “Camper della Salute” del Rotary

Sabato scorso in sole quattro ore, grazie alla campagna vaccinale gratuita promossa dal Rotary Club di Lamezia Terme insieme al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro, sono stati somministrati sull’isola pedonale di Lamezia Terme in corso Giovanni Nicotera, circa 200 vaccini antinfluenzali. L’iniziativa è stata possibile grazie al protocollo d’intesa firmato lo scorso anno tra il Rotary e l’Asp di Catanzaro, in particolare grazie al direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr Giuseppe De Vito che ha autorizzato la partecipazione di personale medici e infermieristico, che sono saliti a bordo del “Camper della Salute” del Rotary Club Lamezia, presieduto dalla Prof.ssa Natalia Majello, dove i cittadini hanno potuto effettuare la vaccinazione.

Il progetto, giunto al secondo anno, è stato messo a punto grazie alla sinergia tra istituzioni come il Rotary e l’Asp, l’attività prevede l’utilizzo di un camper messo a disposizione del Rotary con la funzione di ambulatorio mobile per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Il contributo dei soci rotariani presenti e grazie soprattutto alla collaborazione dei dirigenti medici Rosamaria Cristiano e Sisto Vecchio, di Giuseppe Furgiuele e dell’infermiera Simona Tramontana della sede di Lamezia dell’Unità operativa vaccinazioni, e con il contributo della dottoressa Annalisa Spinelli che ha incoraggiato i cittadini che passeggiavano sull’isola pedonale, è stato possibile perseguire l’obiettivo di implementare e facilitare le vaccinazioni, oltre che sensibilizzare la cittadinanza all’importanza dei vaccini.

Segnaliamo che, per cause non dovuto al Rotary, l’appuntamento previsto per sabato 30 novembre 2019 nei comuni di Jacurso e di Maida è stato rinviato a data da destinarsi per l’indisponibilità temporanea dell’Asp di Catanzaro.