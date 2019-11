Continua il tour elettorale di Carlo Tansi

Dopo essere approdato in diversi comuni dell’area Cosentina, sabato 30 Novembre alle ore 18.00, Carlo Tansi, già responsabile Regionale della Protezione Civile, sarà a Lamezia Terme presso il Centro Congressi Prunia, in via S. Umile di Bisignano n. 15, per incontrare la comunità locale e i suoi sostenitori. Nell’incontro illustrerà il suo programma di governo della Regione Calabria e rispondere alle domande dei partecipanti.