Consuntivo “Settimana Unesco 2019”: lunedì conferenza stampa in Cittadella

Lunedì prossimo, 25 novembre, alle ore 12.30, presso la Sala Oro della Cittadella regionale, si terrà una conferenza stampa a cui parteciperanno il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, l’Assessore all’Ambiente Antonella Rizzo, il dirigente generale del Dipartimento Ambiente Orsola Reillo, il Dirigente del settore 6 del dipartimento Ambiente Gabriele Alitto, il Presidente del Parco della Sila Francesco Curcio, il Presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali Francesco Cufari, nonchè i rappresentanti calabresi del movimento “Fridays for Future”, nel corso della quale verranno illustrate le iniziative promosse e organizzate dalla Regione Calabria in occasione della Settimana Unesco di Educazione alla Sostenibilità 2019 dedicata al tema “Cambiamenti climatici e salute” che si sta svolgendo in questi giorni (18-24 novembre) in tutto il Paese.

La Regione Calabria, attraverso l’assessorato regionale all’Ambiente, nell’ambito del progetto Follow Environment, finalizzato alla costituzione di una rete calabrese di educatori ambientali (REALS), ha aderito all’iniziativa sia con un proprio evento, sia con un programma di iniziative che si stanno svolgendo su tutto il territorio regionale. Inoltre, e proprio in occasione dell’importante campagna nazionale, il 18 novembre scorso è stata firmata la delibera di giunta sull’emergenza climatica.

Con la collaborazione dei soggetti vincitori dell’Avviso di Educazione Ambientale (POR Calabria 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.A.1), il dipartimento Ambiente ha inviato all’UNESCO un programma collettivo di iniziative, pensato come un “cartellone unico” calabrese, attraverso il quale sono stati programmati in tutta la regione numerosi appuntamenti di approfondimento e sensibilizzazione sul tema cambiamenti climatici e salute. L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore all’ambiente Antonella Rizzo, si configura come la prima uscita pubblica della costituenda rete REALS (Rete di Educazione Ambientale per la Sostenibilità).

Tra gli eventi in cartellone anche l’evento organizzato direttamente dalla Regione Calabria che si è svolto martedì scorso, 19 novembre, in Cittadella Regionale dal titolo “World cafè: la rete dell’educazione alla sostenibilità in Calabria per l’adattamento ai cambiamenti climatici”.

All’appuntamento, pensato con un format finalizzato a stimolare la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali, hanno partecipato operatori ed educatori ambientali, istituzioni locali, associazioni e insegnanti. Tra i soggetti coinvolti anche i rappresentanti calabresi di “Fridays For Future” (i giovani attivisti di Greta Thunberg) che, insieme all’Ordine degli Agronomi, hanno collaborato con l’Assessorato regionale all’Ambiente alla deliberazione di Giunta regionale sull’emergenza climatica.

La Regione Calabria, infatti, ha aderito all’allarme lanciato da giovani e giovanissimi di tutto il mondo sulla grave situazione in cui si trova il pianeta, riconoscendo così l’esigenza di porre in essere tutte le azioni necessarie e non più rinviabili volte a non compromettere il futuro delle nuove generazioni.