Catanzaro – Ritorna ‘Artisti in corsia’ per una raccolta fondi a favore della medicina pediatrica

Ritorna il tanto atteso appuntamento con “Artisti in Corsia”, la manifestazione – organizzata dall’Associazione ACSA & STE Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro e in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro – che regala emozioni speciali per un nobile fine: una raccolta fondi a favore di progetti rivolti in particolar modo alla medicina pediatrica.

Il 5 dicembre, alle ore 21, sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro si esibiranno medici, infermieri e operatori sanitari, insieme anche ai loro piccoli pazienti.

Perché nelle corsie di un ospedale, il personale sanitario è un punto di riferimento per gli assistiti, spesso possono nascere bellissime amicizie e, per una sera, sarà bello condividere le proprie passioni artistiche, offrendo un momento di spettacolo sicuramente emozionante.

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno nel corso della manifestazione, tra questi, l’attore Federico Tocci – La squadra, Distretto di Polizia, Rex, Squadra Antimafia, Suburra, Rosy Abate, solo per citare alcuni lavori nei quali ha recitato – e Luca Abete, il noto inviato di Striscia la Notizia.

Spazio anche ai talenti del territorio come Anna Faragò, Peppe Fonte, Cataldo Perri e Francesca Prestia. Presenti anche tanti giovani talenti emergenti.

La platea del Teatro Politeama è già sold out per l’evento. Per i restanti posti, i biglietti – il cui incasso sarà devoluto in beneficenza – possono essere anche acquistati negli uffici della Present&Future (Piazza Ignazio Larussa, 4, Catanzaro).

Per info: 0961 744565.