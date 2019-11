Catanzaro – Presentazione dell’attivita di Triage Pediatrico al “Pugliese-Ciaccio”

Lunedi 28 Ottobre alle ore 11.30 verrà presentato , nella sede della Direzione Generale Dell’Azienda Ospedaliera “ Pugliese- Ciaccio” , l’Attivita’ di TRIAGE PEDIATRICO iniziato il 28 Giugno 2019 DELIBERA N. 64/2019 del 31/01/2019 ) , alla presenza del Direttore Generale dell’Azienda Pugliese Ciaccio , Antonio Mantella, della Presidente dell’Ordine degli Infermieri , Concetta Genovese , e delle Infermiere Pediatriche che ,su base volontaria , dopo trening formativo in ambito di urgenza pediatrica secondo le linee guida SIMEUP, tirocinio presso il Dipartimento Materno Infantile dell’AOPC , Corso sulla “sicurezza sul luogo di lavoro” presso l’AOPC con successiva autorizzazione da parte del loro Ordine Professionale OPI , hanno reso possibile la realizzazione di questo Progetto di fatto unico e primo in Calabria .

Obiettivi strategici:

– Migliorare l’accoglienza del bambino e del gruppo familiare, monitorare i parametri vitali del bambino per rendere il gruppo familiare più sereno relativamente ai tempi di attesa in PSG .

– Migliorare la “sicurezza” del paziente nel percorso intraospedaliero

– Formazione del personale dedicato

– Studio epidemiologico

– Valutazione e misurazione del dolore, come

richiesto dalla legge 38/2010 e al passo con le Linee Guida Ministeriali.

La valutazione viene effettuata con l’utilizzo di SCALE SCIENTIFICAMENTE VALIDATE

per tutti i pazienti in età evolutiva, considerando quindi il dolore come

5° parametro vitale da misurare e registrare sempre in una apposita scheda .

Proponente e Responsabile del Progetto :Stefania Zampogna

Faculty : Direttore del DEA Giuseppe Masciari, Direttore del DMI Domenico Salerno , Direttore della Pediatria Giuseppe Raiola , Responsabile SOS di PSG