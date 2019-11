Catanzaro – In Cittadella conferenza sulle politiche di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è convocata per lunedi 25 novembre alle ore 15:00, presso la Sala Oro della Cittadella Regionale, una conferenza stampa di presentazione delle attività svolte e dello stato d’avanzamento della programmazione regionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne nel triennio 2017-2019 e dell’evento pubblico previsto in data 20 dicembre p.v..

Alla conferenza stampa saranno presenti: il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio e l’Assessore al Lavoro e Welfare Angela Robbe.