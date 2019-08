Lamezia Summertime 2019 – Al via la XVIII edizione di Cinema e Cinema

Si riaccende il grande schermo per la XVIII edizione di CINEMA e CINEMA, rassegna di film d’autore organizzata da Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia con la direzione artistica di Ivan Falvo D’Urso e inserita nel progetto Lamezia Summertime 2019. Il progetto, con validità triennale, è un articolato e ricco programma di eventi storicizzati, realizzato dal Comune di Lamezia Terme in collaborazione con Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.

L’edizione di quest’anno, dedicata a Gianni Piricò e ad Antonio Milano due amici lametini appassionati di cinema e prematuramente scomparsi, offre 14 film con pellicole che includono, oltre ai grandi titoli di successo nazionale ed internazionale, anche film di animazione pensati per i più piccoli.

Le proiezioni avranno luogo, dal 7 agosto al 7 settembre, nello storico Cortile “F. Bevilacqua” dell’Edificio Maggiore Perri nel centro della città, allestito con un maxi schermo di 12 metri e con oltre 300 posti.

La visione dei film in programma sarà preceduta dalla proiezione dei cortometraggi della FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) a cura di UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci):

Bishmilla di Alessandro Grande – Frontiera di Alessandro di Gregorio – Im Bären di Lilian Sassanelli – Mercurio di Michele Bernardi – My Tyson di Claudio Casale – Per sempre di Alessio Di Cosimo – Prenditi cura di me di Mario Vitale – Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi di Cosimo Alemà.

Programma

Agosto, inizio ore 21.

> Mer 7 agosto, Cold war di Pawel Pawlikowski (POL 2018, 1h 27’)

> Ven 9 agosto, I primitivi di Nick Park (GB/FRA 2018, 1h 29’, animazione)

> Lun 12 agosto, Arrivederci Saigon di Wilma Labate (ITA 2018, 1h 20’, documentario)

> Mer 14 agosto, La ruota delle meraviglie di Woody Allen (USA 2017, 1 h 41’)

> Ven 16 agosto, Il colpevole – The Guilty di Gustav Möller (DAN 2018, 1h 25’)

> Lun 19 agosto, Sofia di Meryem Benm’Barek (FRA/QUAT/BEL 2018, 1h 25’)

> Mer 21 agosto, Ralph Spacca Internet di Rich Moore, Phil Johnston (USA 2018, 1 h 52’, animazione)

> Ven 23 agosto, Dolceroma di Fabio Resinaro (ITA 2019, 1h 45’)

> Sab 24 agosto, Zanna Bianca di Alexandre Espigares (FRA/LUX/USA 2018, 1h 20’, animazione)

> Mar 27 agosto, Il Campione di Leonardo D’Agostini (ITA 2019, 1h 45’)

Settembre, inizio ore 20.45

> Lun 2 settembre, Green Book di Peter Farrelly (USA 2018, 2h 10’)

> Mer 4 settembre, Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio (ITA 2018, 1h 28’)

> Ven 6 settembre, I fratelli Sisters di Jacques Audiard (FRA/SPA/ROM/BEL/USA 2018, 2h)

> Sab 7 settembre, Rudolph alla ricerca della felicità di Mikinori Sakakibara, Kunihiko Yuyama (GIAP 2016, 1h 29’, animazione)

Entrata con biglietto: intero € 4,00 / ridotto € 3,00 (under 15)

L’intera rassegna può essere seguita su:

www.lameziasummertime.it

https://www.facebook.com/lameziasummertime