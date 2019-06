Calabria, proroga al 15 giugno scadenza Bandi Psr e Domanda Unica

Condividi

E’ in corso di registrazione il decreto di proroga per la presentazione delle domande di riconferma degli impegni del 2016 delle Misure a Superficie 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” (interventi da 1 a 9), 11 “Agricoltura biologica” (interventi 1 e 2) e 14 “Benessere animale” (intervento 1) per quanto riguarda l’annualità 2019, nonché del nuovo bando sull’Agricoltura biologica, Intervento 11.2.1 “Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica” e Intervento 10.01.08 “Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale”.

Sarà prorogata, inoltre, anche la scadenza per la presentazione delle domande di pagamento a trascinamento delle ex Misure del PSR 221 “Primo Imboschimento dei terreni agricoli” (anno inizio impegno 2016, anno fine impegno 2030), 223 “Imboschimento di terreni non agricoli”(anno inizio inizio impegno 2016, anno fine impegno 2020), Reg. 2080/92″Primo imboschimento di terreni agricoli” (anno inizio impegno 1999/2000, anno fine impegno 2019/2020).

Il Dipartimento Agricoltura sottolinea che il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2019.

Contestualmente, l’Organismo Pagatore Arcea prorogherà alla stessa data anche la scadenza della presentazione della Domanda Unica.