Luoghi – L’anima di ciascuno di noi è custodita da Agapao, a Reggio…

C’è un luogo dell’anima, uno spazio dove trovare se stessi.

C’è uno spazio, a Reggio Calabria, nel quale arte e poesia, pensieri e sensazioni diventano un magma indefinito che parla di equilibrio.

Il concetto di rigenerazione passa da una serie di steps che assorbono un pò tutte le sfere sensoriali e, soprattutto, annullano le dimensioni spazio-temporali.

Agapao, con sede in via Aschenez al numero 76, è questo luogo, è questa “ultima Thule” dello spirito, per ritrovarsi, riscoprirsi e, magari, scoprirsi anche un pò.

Chiudersi alle spalle la porta d’ingresso è lasciar fuori veleni e tossicità del quotidiano.

Per contatti 346-9614817