Fabbricato di tre piani in fiamme nella notte, intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO)

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella tarda sera di ieri 10 aprile a Gerocarne per un incendio che ha interessato un fabbricato a tre piani fuori terra ubicato in via 28 ottobre.

A seguito della richiesta di intervento pervenuta alle 22 circa veniva inviata sul posto la prima squadra della sede centrale unitamente all’autoscala ed all’autobotte.

Giunti in loco i vigili del fuoco iniziavano l’opera di spegnimento dell’incendio che aveva già interessato il tetto, realizzato in lamieroni coibentati, e l’appartamento sottostante. Nel contempo si facevano evacuare due nuclei familiari che occupavano gli appartamenti al piano terra.

Grazie al tempestivo e importante intervento dei vigili del fuoco si impediva la propagazione dell’incendio ai fabbricati adiacenti ed agli appartamenti sottostanti, limitando il danneggiamento dell’appartamento posto all’ultimo piano che era utilizzato come residenza estiva.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 2,20 e dopo attenta verifica i nuclei familiari evacuati a scopo precauzionale, sono stati fatti rientrare all’interno delle proprie residenze.