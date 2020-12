Crotone in lutto, è morto Mons. Covelli: il ricordo del Sindaco

Il ricordo del Sindaco di Crotone Vincenzo Voce:

Ci ha lasciato Mons. Giuseppe Covelli, don Pino come affettuosamente lo chiamavano tutti.

Figura storica del clero crotonese, impegnato in numerose opere di volontariato, è stato un riferimento per intere generazioni di crotonesi.

Uomo di grande cultura, sempre pronto al dialogo, sapeva parlare al cuore della gente con profonda umanità.

Credo che non ci sia crotonese, di ogni età, che non conservi un ricordo di questo sacerdote che, anche se avanti con gli anni, conservava una modernità di pensiero che sapeva accendere profonde riflessioni nel cuore di ognuno.

Personalmente conservo, come ricordo più caro, una sua lettera che mi scrisse all’indomani della mia elezione a sindaco.

Una lettera nella quale traspare tutta la personalità di questo sacerdote. Un linguaggio semplice e diretto di un pastore che ha saputo parlare alle persone, li ha ascoltate, li ha guidate.

Interpretando il cordoglio dell’intera comunità ho proclamato per domani 28 dicembre, in occasione dei funerali, il lutto cittadino.

Invito tutta la cittadinanza a rispettare, durante la cerimonia funebre che si terrà in Duomo alle 10.30, un momento di raccoglimento come estremo saluto a don Pino che ci mancherà ma che ci lascia un patrimonio di insegnamenti e di valori fondamentali tanto per il singolo cittadino che per l’intera comunità.

Il sindaco

Vincenzo Voce