Ventisette grammi di marijuana in un barattolo di vetro, denunciato dai Carabinieri

Nel corso dell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno intensificato i controlli in tutta la giurisdizione ed in particolare nei territori montani delle Serre Vibonesi

Nel corso dei servizi i Carabinieri della Stazione di Arena unitamente a militari delle Stazioni di Fabrizia, Dinami e Vazzano, eseguivano un preordinato servizio per la repressione dei reati di produzione e detenzione di sostanza stupefacente.

Iniziavano, così, una serie di perquisizioni domiciliari a carico di alcuni soggetti. In un caso la perquisizione dava esito positivo: in particolare, durante l’approfondito controllo all’interno di un comodino della stanza da letto di un soggetto di Dasà (VV), venivano rinvenuti 27 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana custodita in un barattolo di vetro.

Il soggetto detentore, un 48enne, veniva così deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. La sostanza è stata sequestrata per le successive analisi chimiche di laboratorio.