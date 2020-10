Awards 2020 Food and Travel Italia: Gerardo Sacco premiato come Ambasciatore del Made in Italy nel mondo

Tra i migliori professionisti italiani del mondo del cibo, del vino, del turismo e della cultura territoriale, premiati venerdì 2 ottobre nell’ambito degli Awards 2020 Food and Travel Italia, non poteva che essere riservato un riconoscimento al Maestro Gerardo Sacco.

L’orafo crotonese, che con la sua arte perpetua secoli di storia, tradizioni popolari della Calabria e cultura magnogreca, è stato premiato come Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, durante la serata di gala organizzata dalla versione italiana del magazine internazionale Food and Travel, a Lavello, in Basilicata.

Sacco, distintosi nel settore per i suoi argenti ispirati agli utensili della cultura contadina del Mediterraneo e per i suoi gioielli che celebrano i prodotti tipici calabresi esportati nel mondo, è stato premiato dall’attore Alessandro Preziosi.

“Sono orgoglioso di dimostrare che il Sud è anche altro rispetto ai soliti cliché. Vivo nella provincia più povera d’Italia, Crotone, ma con la cocciutaggine tipica del calabrese, con grande orgoglio, esporto prodotti finiti e do lavoro a 52 famiglie” ha dichiarato il Maestro Sacco confermandosi, ancora una volta, un cantore del Mediterraneo che propaga l’eco di storie preziose dal suo laboratorio crotonese, dove ha deciso di restare in quanto lontano dai suoi luoghi e dai suoi affetti si sarebbe sentito come un albero reciso.