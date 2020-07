Le Castella riapre al pubblico

«Dal 31 luglio la magnifica fortezza di “Le Castella” riaprirà al pubblico. Le insistenze della sindaca Maria Grazia Vittimberga e delle associazioni produttive e culturali di Isola Capo Rizzuto, cui è seguita la mia istanza al ministro del Mibact on. Dario Franceschini, hanno prodotto il risultato sperato». Lo dice il consigliere regionale Francesco Pitaro (Gruppo misto). La comunicazione della riapertura, fatta pervenire al Comune, è firmata dalla dottoressa Rossana Baccari, direttore di tre fra i più importanti siti storici, artistici e monumentali della Calabria e dal direttore del Polo Museale della Calabria dottoressa Antonella Cucciniello. La fortezza di “Le Castella” – è scritto nella comunicazione – “completato l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, preliminare alla riapertura in condizioni di sicurezza e di adeguata fruizione”, si avvarrà di personale dei Musei di Crotone a far data dal 30 luglio, svolgendo un servizio di sei ore al giorno articolato su sei giorni a settimana; l’accesso sarà contingentato e consentito ogni mezz’ora a gruppi di massimo dodici persone (primo ingresso alle ore 14.15 e ultimo alle ore 19.15 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; primo ingresso alle 8.15 e ultimo alle 19.15 nelle giornata di sabato e domenica; chiusura settimanale martedì). Aggiunge Pitaro: «I beni culturali, se efficacemente messi a disposizione del pubblico, generano coscienza critica e ricchezza generale. Se agiamo insieme e con intelligenza possiamo fare molto!»